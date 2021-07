Ashton Kutcher: condannato a morte Michael Gargiulo, il killer che uccise la fidanzata dell'attore

Michael Gargiulo, lo Squartatore di Hollywood, è stato condannato a morte per l'omicidio di due donne, una delle quali era la fidanzata di Ashton Kutcher.

Michael Gargiulo, lo Squartatore di Hollywood, è stato condannato a morte, dal giudice di Los Angeles Larry Fidler, per aver ucciso due donne, tra cui la fidanzata di Ashton Kutcher, e per il tentato omicidio di un'altra. "Da qualsiasi parte è andato, è stato seguito da morte e distruzione", ha spiegato il giudice.

Gargiulo è originario di Glenview, nell'Illinois, stato dove uccise la sua giovanissima vicina di casa, Tricia Pacaccio, con 47 coltellate. Il corpo della ragazza fu scoperto da suo padre la mattina del 14 agosto 1993. In seguito Michael si trasferì in California dove avrebbe commesso altri due omicidi tra il 2001 e il 2005, quello di Ashley Ellerin, fidanzata di Ashton e quello di una vicina di casa, Maria Bruno.

Ashley, proprio come Tricia Pacaccio, fu uccisa da 47 coltellate e il suo corpo fu scoperto dall'attore americano che era passato a prenderla a casa. La ragazza, una studentessa e spogliarellista ventiduenne, quella sera avrebbe dovuto attendere un party post-Grammy con Kutcher, ma fu brutalmente uccisa dal serial killer che arrivò quasi a decapitarla.

In aula Michael Gargiulo ha dichiarato: "Vengo condannato a morte in modo ingiusto e ingiustificato. Volevo testimoniare ma mi hanno fatto stare zitto". Il serial killer adesso sarà estradato in Illinois, stato dove è accusato di aver ucciso un'altra donna.