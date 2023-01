Ashton Kutcher sul processo a Danny Masterson, accusato di stupro: "Non so come andrà a finire"

É inutile negarlo, Ashton Kutcher e Danny Masterson hanno condiviso tantissime cose insieme, specialmente dal punto di vista lavorativo. Conosciutisi sul set di That '70s Show, la loro amicizia/collaborazione è successivamente continuata con The Ranch, senza però proseguire per via di alcune accuse di stupro che hanno messo in pausa la carriera di Danny.

Danny Masterson è stato coinvolto in 3 accuse di stupro nel giugno 2020. In base a quanto riportato da Variety, le violenze sarebbero avvenute tra il 2001 e il 2003. Al momento l'attore sta affrontando il suo secondo processo (il primo si è concluso con un errore giudiziario).

Parlando con GQ Ashton Kutcher ha detto che vorrebbe vedere il suo collega e amico giudicato innocente, nella speranza che tutte queste accuse si possano rivelare false: "In definitiva non posso saperlo [l'esito del processo]. Non sono io il giudice. Non sono la giuria. Non sono il procuratore distrettuale. Non sono la vittima. E non sono io l'imputato. Quindi non ho spazio per commentare. Semplicemente non lo so".

Per Aston Kutcher, come ha ricordato in passato, Masterson non è stato semplicemente un compagno di viaggio, ma un vero proprio mentore sul set. Nella speranza che si risolva tutto per il meglio, l'attore ha condiviso tutto il suo sostegno per le vittime di ogni abuso.