Ashley Judd: "Sono grata perché ho potuto abortire dopo aver subito violenza"

Ashley Judd, durante la conferenza Women in the World Summit, ha rivelato di aver abortito dopo essere stata vittima di uno stupro.

L'attrice non ha esitato a condividere la propria esperienza personale per sostenere i diritti delle donne a prendere le decisioni riguardanti la propria vita e il proprio corpo.

La star ha raccontato di essere stata violentata tre volte nella sua vita e, in una di quelle occasioni è rimasta incinta, decidendo di abortire. Ashley Judd ha dichiarato: "Sono grata di averlo potuto fare in maniera sicura e legale. Non avrei mai potuto avere un bambino con l'uomo che mi ha violentata e lui avrebbe potuto far valere i propri diritti di paternità in Kentucky e Tennessee, obbligandomi quindi a dividere le responsabilità riguardanti mio figlio con il mio stupratore".

L'attrice, una grande sostenitrice del movimento #MeToo, ha quindi proseguito: "La democrzia inizia sulla nostra pelle. Non dovrebbero esserci delle regole che stabiliscono ciò che si vuole fare con il proprio corpo".

#MeToo, Jennifer Lawrence a lavoro sul documentario sullo scandalo sessuale di Hollywood

Ashley è stata una delle prime donne ad aver denunciato Harvey Weinstein per molestie sessuali e per aver boicottato la sua carriera diffondendo delle dichiarazioni false e in cui criticava la sua professionalità, solo perché aveva rifiutato i suoi approcci di tipo sessuale. L'attrice, durante il summit, ha confermato che la causa non si è ancora conclusa e i legali dovranno stabilire l'eventuale colpevolezza del produttore.