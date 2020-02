Ash vs Evil Dead 3, su Netflix in streaming da oggi

Ash vs Evil Dead arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo tutte le puntate della terza e ultima stagione della serie Starz interpretata dall'iconico Bruce Campbell, volto della saga originale di Sam Raimi iniziata con La Casa.

Ash vs. Evil Dead torna con una sanguinosa e divertente terza stagione: in queste puntate dello show il protagonista sarà mostrato in versione eroe cittadino e scoprirà di essere padre. La situazione prenderà però una svolta pericolosa quando Kelly vede in televisione un massacro che sembra opera di Ruby... I protagonisti saranno ancora una volta Bruce Campbell nel ruolo di Ash Williams e Lucy Lawless in quello di Ruby. Fanno parte del cast anche Ray Santiago, Dana DeLorenzo e Arielle Carver-O'Neill che nelle puntate inedite sarà Brandy Barr, la figlia di Ash.

Al momento dell'annuncio della triste cancellazione della serie, Carmi Zlotnik, presidente della programmazione dell'emittente, ha dichiarato: "Ash vs. Evil Dead ha trascinato gli spettatori in un'esperienza incredibile per tre stagioni grazie alle performance fantastiche e gli sforzi creativi di Sam Raimi, Bruce Campbell, Rob Tapert e dell'intero cast e della troupe". Campbell ha aggiunto: "Ash Williams è stato il ruolo della mia vita. E' stato un onore unire ancora le forze con i partner Rob Tapert e Sam Raimi per dare ai nostri fan instancabili un altro assaggio dell'horror e della commedia oltraggiose che hanno richiesto. Sarò grato per sempre a Starz per aver avuto l'opportunità di rivisitare il franchise che ha lanciato la nostra carriera".

Ash vs Evil Dead 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.