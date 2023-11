Tale e Quale Show 2023, Ilaria Mongiovì vince il Torneo dei campioni: Maria De Filippi telefona in diretta

Ilaria Mongiovi ha vinto Tale e Quale Show 2023 il Torneo dei campioni vestendo i panni di Mariah Carey: Maria De Filippi ha telefonato per complimentarsi in diretta con Carlo Conti

Ieri sera Ilaria Mongiovi ha vinto il torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2023, battendo di misura Antonino. La cantante siciliana ha vestito i panni di Mariah Carey. Nel corso della serata c'è stata la telefonata a sorpresa di Maria De Filippi. Paolantoni-Cirilli, con la loro improbabile e divertente imitazione degli Abba, si sono aggiudicati l'ultimo posto della classifica.

La serata di Tale e Quale Show 2023: il Torneo dei campioni

Ilaria Mongiovi si è aggiudicata quest'edizione di Tale e Quale Show 2023: il torneo dei campioni, battendo di soli tre punti Antonino, vincitore lo scorso anno sia di Tale e quale show 2022 sia del Torneo dei campioni con la sua interpretazione di Marco Masini. Quest'anno l'ex concorrente di Amici ha imitato Sam Smith,

Il momento più divertente della serata, come sempre è stato assicurato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che hanno provato ad imitare gli Abba. Per quest'esibizione sono stati affiancati da un duo d'eccezione: Alba Parietti e Valeria Marini.

"La gente a casa secondo me si chiedono ma perché io devo dare i miei soldi del canone per vedere queste cose?", ha commentato simpaticamente Giorgio Panariello.

La classifica di Tale e Quale Show 2023 il Torneo dei campioni

Ilaria Mongiovì - Mariah Carey: 80 punti

Antonino - Sam Smith: 77 punti

Luca Gaudiano - Ed Sheeran: 65 punti

Valentina Persia - Pierangelo Bertoli: 61 punti

Lorenzo Licitra - Freddy Mercury: 57 punti

Jasmine Rotolo - Tina Turner: 57 punti

Andrea Dianetti - Franco Battiato: 44 punti

Elena Ballerini - Lara Fabian: 39 punti

Gilles Rocca - Gino Paoli: 38 punti

Ginevra Lamborghini - Elisa: 36 punti

Paolantoni & Cirilli con Alba Parietti e Valeria Marini - Abba: 25 punti

La telefonata di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha telefonato in diretta a Cristiano Malgioglio per parlare con Carlo Conte e complimentarsi con il conduttore del programma che segue ogni settimana. Quando il telefono del cantautore ha squillato Cristiano ha detto "È Maria, ma come quale Maria? In Italia c'è ne sta solo una".

Carlo Conte, che quasi sicuramente sapeva di questa incursione telefonica, ha risposto dicendo: "La imita bene. Dai chi sei?"

"Ti giuro che sono io, ieri sono stata a Cena con Cristiano e Antonella Clerici. Vi sto guardando. Vi vedo tutti i venerdì", ha risposto la conduttrice di Amici. "Valiamo"? le ha chiesto Carlo, con riferimento al programma del sabato sera della De Filippi. "Sì valete. Salutami tutti", ha concluso Maria De Filippi.