Tale e Quale Sanremo stasera su Rai 1: concorrenti e giuria dello show di Carlo Conti

Stasera alle 21:25 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Sanremo, lo spin-off di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l'evento televisivo più atteso dell'anno.

Tale e Quale Sanremo

Il varietà, vedrà sul palco 12 artisti più la coppia composta da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che, all'insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni.

Un'occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.

I concorrenti di stasera

Alba Parietti e Valeria Marini

Alessandro Greco

Enzo De Caro

Gilles Rocca

I Jalisse

Ilaria Mongiovì

Luisa Corna

Marco Carta

Massimo Lopez

Mietta

Pino Insegno

Scialpi

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni (Ospiti)

La giuria

Questo mini torneo sarà presieduto, nel primo appuntamento del 17 febbraio, da una super giuria composta dalla regina Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio e dall'attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come oramai da prassi, ci sarà un quarto giudice a sorpresa, questa sera tocca a Pupo.

Dopo la seconda serata, in onda il prossimo 24 febbraio, i vincitori delle due puntate daranno vita alla sfida finale che proclamerà il Campione di Tale e Quale Sanremo 2024.

Dove vedere Tale e quale Sanremo

Tale e quale Sanremo andrà in onda per due settimane, sempre di sabato, su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.