Ascolti TV 11 giugno: cresce L’Isola dei Famosi. Brilla Roberto Benigni con Vespa nell’access prime time

Nella serata di mercoledì 11 giugno 2025, complice una concorrenza meno agguerrita, L'Isola dei Famosi tornata a crescere nello share e negli Ascolti TV. Se Canale 5 con il programma di Veronica Gentili, approfittando dell'assenza di rivali forti, si è preso la prima serata, Rai1 vince l'access prime time grazie al carisma di Roberto Benigni, ospite di Bruno Vespa, e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Canale 5 contro Rai 1

L'Isola dei Famosi, ferma la discesa negli ascolti, proprio ora che i vertici Mediaset avrebbero deciso di anticiparne la chiusura. Il programma ha guadagnato punti di share rispetto alle scorse settimane. Il reality di Canale 5, dopo la presentazione a 1.778.000 spettatori con il 9.8%, ha conquistato 1.799.000 spettatori pari al 15% di share, imponendosi come programma più visto della prima serata.

Su Rai 1 I perfetti innamorati si è fermato a 1.545.000 spettatori con il 10.2%, mentre su Rai 2 la partita degli Europei Under 21 tra Italia e Romania ha intrattenuto 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Il pre e post gara ha totalizzato una media di 972.000 spettatori (6.1%).

Veronica Gentili

Le altre reti generaliste

Ottimo anche il risultato di Rai 3 con Chi l'ha visto?, che dopo una presentazione seguita da 968.000 spettatori (5.3%), ha ottenuto 1.667.000 spettatori con l'11.5%.

Tra gli altri programmi, Fuori dal Coro su Rete 4 ha raccolto 942.000 spettatori (7.6%), mentre Sopravvissuto - The Martian su Italia 1 ha registrato 799.000 spettatori con il 6%. Più staccati La Torre di Babele su La7 con 621.000 spettatori (4.2%), Ladyhawke su Tv8 con 361.000 spettatori (2.4%) e Like a Star sul Nove con 395.000 spettatori (2.6%).

In seconda linea, buoni ascolti per Matrimonio a Prima Vista Italia su RealTime con 482.000 spettatori (2.8%), Don Camillo monsignore... ma non troppo su Cine34 con 404.000 spettatori (2.5%) e The Life of David Gale su Iris con 299.000 spettatori (1.9%).

Access prime time

Da segnalare l'ottimo risultato nell'access prime time per Rai 1: Cinque Minuti, arricchito dalla presenza straordinaria di Roberto Benigni, ha incollato allo schermo 4.100.000 spettatori con uno share del 25.3%. A seguire, Affari Tuoi ha proseguito il trend positivo totalizzando 5.062.000 spettatori con il 28%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha interessato 2.141.000 spettatori (12.1%), mentre Un Posto al Sole su Rai3 ha appassionato 1.378.000 spettatori (7.7%). Otto e Mezzo su La7 si è mantenuto su ottimi livelli con 1.381.000 spettatori (7.9%).

.