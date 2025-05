Ascolti TV giovedì 30 maggio 2025: Uomini e Donne vince la serata, flop per Sognando...Ballando con le stelle

La sfida del venerdì sera tra Maria De Filippi e Milly Carlucci ha un chiaro vincitore: il pubblico ha premiato Uomini e Donne - La Scelta, lo speciale in prima serata dedicato all'epilogo del percorso di Gianmarco Steri, che ha avuto la meglio sulla finale di Sognando... Ballando con le Stelle. Lo show di Canale 5 ieri 30 maggio si è imposto in ascolti e share, dimostrando ancora una volta la forza dei format di Maria De Filippi anche fuori dal daytime.

Vediamo nel dettaglio i numeri della prima serata delle due reti ammiraglie

Canale 5 con Uomini e Donne - La Scelta, ha conquistato 2.969.000 spettatori con uno share del 17.2% , risultando il programma più visto della serata.

Rai1 con la finale di Sognando... Ballando con le Stelle, ha raccolto 2.354.000 spettatori pari al 16.2% di share, fermandosi al secondo posto.

Le altre generaliste

Nella sfida tra le 'reti minori', Quarto Grado domina il venerdì sera con oltre 1.3 milioni di spettatori e quasi il 10% di share, consolidando la sua leadership. Italia 1 regge bene con Creed - Nato per combattere, mentre Propaganda Live si conferma appuntamento fisso per il pubblico di La7. Più contenuti gli ascolti degli altri canali, con performance moderate per I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove e Radio Italia Live su TV8.