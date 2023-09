Ascolti TV giovedì 28 settembre: Ulisse: il piacere della scoperta contro Grande Fratello: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di giovedì 28 settembre con Ulisse: il piacere della scoperta su Rai 1 e Grande Fratello su Canale 5

Ascolti TV di giovedì 28 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il programma di Alberto Angela Ulisse: il piacere della scoperta su Rai 1 e il reality show Grande Fratello su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Il grande Fratello vince ma non sfonda

Su Rai 1 Ulisse: il piacere della scoperta ha interessato 2.186.000 spettatori, con uno share del 14,2%. Canale 5 con Grande Fratello ha intrattenuto 2.029.000 spettatori, con uno share del 16,4%.

Rai 2 ha mandato in onda NCIS - Unità anticrimine, la serie ha raccolto davanti allo schermo 997.000 spettatori, pari al 5,3% di share, subito dopo, l'episodio di NCIS Hawaii ha ottenuto 714.000 spettatori pari al 4.4% Godzilla vs. Kong in onda su Italia 1 è stata vista da 771.000 spettatori, lo share è del 4,6%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Splendida cornice trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 895.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5,6%. Su Rete 4, Dritto e rovescio ha interessato 820.000 spettatori con 6,2% di share.

La7 con Piazza Pulita ha catturato l'attenzione di 743.000 spettatori con uno share del 5,9%. Cucine da incubo Italia su Tv8 è stato visto da 289.000 spettatori, lo share è dell'1,9%. Ares Gate - La Fabbrica delle Illusioni**, in onda su Nove, ha registrato spettatori con il di share.