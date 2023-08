Ascolti TV di martedì 22 agosto: Il Dolce Profumo dell’Amore, Atletica e Ophelia: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di martedì 22 agosto con i film Il Dolce Profumo dell'Amore su Rai 1, Ophelia su Canale 5 e l'Atletica su Rai 2

Ascolti TV di martedì 22 agosto: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto i film Il Dolce Profumo dell'Amore su Rai 1 e Ophelia su Canale 5, mentre i Mondiali di Atletica hanno regalato emozioni su Rai 2. E ancora, Volley, calcio, serie televisive, film e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 supera Canale 5 ma la medaglia d'oro di Gianmarco Tamberi su Rai 2 mette tutti on fila

Su Rai 1 Il dolce profumo dell'amore ha interessato 1.923.000 spettatori, con uno share del 13,7%. Canale 5 con Ofelia - Amore e morte ha intrattenuto 1.197.000 spettatori, con uno share del 9,1%.

Rai 2 ha mandato in onda Budapest 2023 con la medaglia d'oro di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Atletica Leggera ha raccolto davanti allo schermo 2.395.000 spettatori, pari al 15.4% di share. Subito dopo Rai 2 ha trasmesso l'incontro di Volley femminile Italia-Bosnia Erzegovina visto da 1.731.000 con lo share del 13,1%. Rangers-PSV Eindhoven, valida per preliminari di Champions League in onda su Italia 1 è stata vista da 541.000 spettatori, lo share è del 3,7%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Filorosso trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 514.000 spettatori, raggiungendo uno share del 4,3%. Su Rete 4, Il collezionista di ossa ha interessato 739.000 spettatori con il 5,9% di share.

La7 con In Onda Prima Serata ha catturato l'attenzione di 443.000 spettatori con uno share del 4,3%. Matrimonio a 4 mani su Tv8 è stato visto da 373.000 spettatori, lo share è del 2,8%. Palermo Milano solo andata, in onda su Nove, ha registrato 320.000 spettatori con il 2,4% di share.