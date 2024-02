Ascolti TV 9 febbraio: La quarta serata di Sanremo 2024 sfiora i 12 milioni di spettatori

Ascolti TV di venerdì 9 febbraio: ieri su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo, arrivato alla sua quarta delle cinque serate previste. Nuovo record di ascolti per Amadeus che ha superato, sia in termini di spettatori che di share, le precedenti quarte serate che lo hanno visto alla conduzione della kermesse canora. Terra Amara, in onda con un triplo appuntamento su Canale 5, ha perso spettatori rispetto alla serata di giovedì 8 febbraio. Ecco i numeri di Sanremo 2024 e i dati auditel delle altre reti generaliste.

Ascolti TV di Sanremo 2024

Nel corso della quarta serata di Sanremo 2024, il direttore artistico è stato affiancato da Lorella Cuccarini, tra gli ospiti Gigi D'Agostino, tornato dietro la consolle dopo la malattia che lo ha colpito. Questi i dati auditel della serata dedicata alle cover

Sanremo 2024 - quarta serata: 11.893.000 spettatori medi pari al 67,8% di share.

- quarta serata: 11.893.000 spettatori medi pari al 67,8% di share. Sanremo Start - dalle 20:45 alle 21:19 - 12.824.000 spettatori pari al 52,20% di share

- dalle 20:45 alle 21:19 - 12.824.000 spettatori pari al 52,20% di share Sanremo Prima parte - dalle 21:25 alle 23:35 - 15.531.000 spettatori pari al 65,10%

- dalle 21:25 alle 23:35 - 15.531.000 spettatori pari al 65,10% Sanremo Seconda parte - 23:38 alle 01:59 - 8.398.000 spettatori pari al 73,20%

I precedenti Festival di Sanremo Di Amadeus (terza serata)

Sanremo 2020 - 9.504.000 spettatori pari al 53.3%% di share.

- 9.504.000 spettatori pari al 53.3%% di share. Sanremo 2021 - 8.014.000 spettatori pari al 44.70% di share.

- 8.014.000 spettatori pari al 44.70% di share. Sanremo 2022 - 11.378.000 spettatori pari al 60.5% di share.

- 11.378.000 spettatori pari al 60.5% di share. Sanremo 2023 - 11.121.000 spettatori pari al 66.5% di share.

Le altre reti generaliste

Canale 5 ha mandato in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, visto da 2.165.000 spettatori, lo share è del 9,10%

Gli episodi di FBI su Rai 2 hanno raccolto davanti allo schermo 361.000 spettatori share 1,7%.

22 minutes, in onda su Italia 1 è stato visto da 549.000 spettatori, lo share è del 2,2%

Sanremo 2024: le pagelle della terza serata. Russell Crowe generoso, l'Ariston in piedi per Angelina Mango

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 523.000 spettatori, raggiungendo uno share del 2,3%.

Su Rete 4, l'appuntamento con Quarto grado ha interessato 642.000 spettatori con il 3,1% di share.

La7 con Vajont ha catturato l'attenzione di 528.000 spettatori con uno share del 2,2%.

Balla coi lupi su Tv8 è stato visto da 112.000 spettatori, lo share è dello 0,5%.

I migliori Fratelli di Crozza, in onda su Nove, ha registrato 266.000 spettatori con l'1,1% di share.