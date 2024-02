Gigi D'Agostino a Sanremo 2024: la malattia, come sta ora il disc jockey

A Sanremo 2024, sulla nave della Costa Smeralda, sbarca Gigi D'Agostino. Il Capitano, come lo chiamano i suoi fan, porterà la sua musica per la prima volta alla kermesse canora, ospite della quarta serata del festival. Il disc jockey nel dicembre del 2021 annunciò di soffrire di una grave malattia: ecco di cosa si tratta e come sta ora.

La battaglia contro la malattia di Gigi D'Agostino

Nel dicembre del 2021, con un post sui social, Gigi D'Agostino scrisse di combattere da alcuni mesi contro una malattia che non gli dava tregua. Il post del disc jockey raccontava la sofferenza causata dalla patologia, senza rivelarne la natura. L'autore de "L'Amour Toujours" raccontò di soffrire di dolorosi sintomi.

Aggiornamenti sul suo stato di salute

Il 15 gennaio 2022, pubblicò un post sui social con una foto che lo ritraeva mentre camminava con l'ausilio di un deambulatore. "Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza", aveva scritto nella didascalia.

A marzo, aggiornò i fan sulle sue condizioni. "Purtroppo, le mie condizioni non sono migliorate", si leggeva nel post. "Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno".

I dettagli della malattia

Oggi finalmente il Capitano torna ad esibirsi in televisione durante la quarta serata del Festival di Sanremo. In un'intervista al Corriere della Sera, non ha voluto rivelare il male che lo ha colpito: "Preferisco di no", ha risposto al giornalista che gli aveva chiesto se voleva raccontare cosa gli fosse successo.

"È che già l'ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai neanche detto che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un certo evento, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato aggredito da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato", ha aggiunto.

Come sta ora Gigi D'Agostino

"Sto bene. Certo ho vissuto un enorme trauma, quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto", ha detto Gigi D'Agostino riferendosi alle sue attuali condizioni di salute.

Gigi D'Agostino ha spiegato al quotidiano milanese: "Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare. Ma mi concentro su come mi sento ora, ad un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo. Comunque vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima".