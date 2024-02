Ascolti TV 8 febbraio: Terza serata di Sanremo 2024 sopra il 60% di share, Terra Amara resiste

Ascolti TV di giovedì 8 febbraio: ieri ha tenuto banco ancora il Festival di Sanremo arrivato alla sua terza delle cinque serate previste. Nuovo record di ascolti della kermesse canora in onda su Rai 1. Terra Amara, in onda con un triplo appuntamento su Canale 5 ha mantenuto la media di mercoledì 7 febbraio. Ecco i numeri di Sanremo 2024 e i dati auditel delle altre reti generaliste.

Ascolti TV di Sanremo 2024

Nel corso della terza serata di Sanremo 2024, il direttore artistico è stato affiancato da Teresa Mannino, ospite internazionale Russell Crowe, che ha preso in giro John Travolta per la qua qua dance. Gli spettatori del festival hanno ascoltato quindici delle trenta canzoni in gara. Questi i dati auditel di Sanremo 2024:

Sanremo 2024 - seconda serata: 10.001.000 spettatori medi pari al 60.1% di share.

Sanremo Start - dalle 20:45 alle 21:14 - 11.620.000 spettatori pari al 47,67% di share

- dalle 20:45 alle 21:14 - 11.620.000 spettatori pari al 47,67% di share Sanremo Prima parte - dalle 21:19 alle 23:32 - 13.243.000 spettatori pari al 58,12%

- dalle 21:19 alle 23:32 - 13.243.000 spettatori pari al 58,12% Sanremo Seconda parte - 23:32 alle 01:33 - 6.436.0000 spettatori pari al 65,01%

I precedenti Festival di Sanremo Di Amadeus (terza serata)

Sanremo 2020 - 9.836.000 spettatori pari al 54.5%% di share.

- 9.836.000 spettatori pari al 54.5%% di share. Sanremo 2021 - 7.653.000 spettatori pari al 44.30% di share.

- 7.653.000 spettatori pari al 44.30% di share. Sanremo 2022 - 9.360.000 spettatori pari al 54.10% di share.

- 9.360.000 spettatori pari al 54.10% di share. Sanremo 2023 - 9.240.000 spettatori pari al 57.60% di share.

Le altre reti generaliste

Terra Amara su Canale 5

Canale 5 ha mandato in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, visto da 2.347.000 spettatori, lo share è del 10,65%

Assassinio sull'Orient Express su Rai 2 ha raccolto davanti allo schermo 488.000 spettatori share 2,14%.

Ghost in the Shell, in onda su Italia 1 è stato visto da 529.000 spettatori, lo share è del 2,27%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Lansky trasmessa da Rai 3, ha incuriosito 272.000 spettatori, raggiungendo uno share dell'1,17%.

Su Rete 4, l'appuntamento con Dritto e rovescio ha interessato 622.000 spettatori con il 3,42% di share.

La7 con PiazzaPulita - Speciale: Ombre nere ha catturato l'attenzione di 632.000 spettatori con uno share del 2,68%.

Cani sciolti su Tv8 è stato visto da 194.000 spettatori, lo share è dello 0,9%.

Tutta la verità - Il delitto di Avetrana , in onda su Nove, ha registrato 241.000 spettatori con l'1,2% di share.