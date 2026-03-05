Ascolti TV 4 marzo: Rai 2 vince con Stasera Tutto è Possibile, male Cocciante e Vanina

Rai 2 conquista la prima serata del 4 marzo con Stasera Tutto è Possibile leader negli ascolti. Più indietro Rai 1 con il doc su Riccardo Cocciante e Canale 5 con il ritorno di Vanina - Un Vicequestore a Catania.

Negli ascolti TV di mercoledì 4 marzo 2026 è Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 a conquistare la prima serata, superando la concorrenza e risultando il programma più visto della serata. Non brillano invece le proposte di Rai 1 e Canale 5: il documentario dedicato a Riccardo Cocciante si ferma a dati piuttosto contenuti, mentre il ritorno della fiction Vanina - Un Vicequestore a Catania non riesce a catalizzare l'attenzione del pubblico come ci si poteva aspettare.

Ascolti TV 4 marzo: gli ascolti della prima serata

Nel dettaglio, su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.318.000 spettatori pari al 16,8% di share, risultando il programma più seguito della serata. Su Canale 5 la seconda stagione di Vanina - Un Vicequestore a Catania debutta con 1.985.000 spettatori e il 13,4%. Su Rai 1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante interessa 1.846.000 spettatori con il 10,5% di share.

Su Italia 1 Coppa Italia - Lazio-Atalanta incolla davanti al video 2.048.000 spettatori con il 10,2%. Su Rai 3 Chi l'ha Visto? segna 1.514.000 spettatori (9,4%). Su Rete 4 Realpolitik totalizza 689.000 spettatori (5,2%), mentre su La7 Una Giornata Particolare - Speciale San Francesco 'Il primo italiano' raggiunge 950.000 spettatori e il 5,4%.

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi

Tra i canali minori, su TV8 4 Ristoranti ottiene 376.000 spettatori (,5%), mentre sul Nove il film Il codice Da Vinci raduna 328.000 spettatori con il 2,2%.

Access Prime Time: sfida tra Rai 1 e Canale 5

Nell'access prime time su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.250.000 spettatori (21,3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.584.000 spettatori (21,5%) dalle 20:48 alle 21:41.Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.022.000 - 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.763.000 spettatori pari al 22,4% dalle 20:48 alle 21:54.

Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 835.000 spettatori (3,9%). Su Italia 1 Coppa Italia Live raduna 711.000 spettatori (3,5%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.064.000 spettatori (5,3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.506.000 spettatori (7,1%).

Su Rete 4 4 di Sera raggiunge 1.166.000 spettatori e il 5,8% nella prima parte e 959.000 spettatori con il 4,5% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.055.000 spettatori (9,6%). Su TV8 Celebrity Chef arriva a 460.000 spettatori (2,2%), mentre sul Nove The Cage - Prendi e Scappa raccoglie 532.000 spettatori con il 2,5%.