Ascolti TV 24 febbraio: Sanremo vince ma non brilla, Mediaset conquista il daytime

La prima serata del 24 febbraio conferma la supremazia di Rai1 con Sanremo ma nel day time, Mediaset domina su Rai, trainata da Uomini e Donne e le sue fiction di punta.

La settimana televisiva sarà inevitabilmente caratterizzata dal Festival di Sanremo, iniziato ieri, 24 febbraio. Gli ascolti della prima serata confermano il dominio della kermesse canora presentata da Carlo Conti, nonostante un sensibile calo rispetto allo scorso anno. Nel complesso, Rai 1 ha comunque trionfato sia nell'access time sia nel prime time, mantenendo i competitor a distanza significativa.

Gli ascolti di Sanremo 2026: Prima serata

Su Rai 1 l'anteprima Sanremo Start raccoglie 12.818.000 spettatori con il 50,9% di share, preparando il terreno alla prima serata del Festival. La kermesse ha tenuto davanti allo schermo 9.600.000 spettatori pari al 58% di share complessivo, confermando un dominio netto sulla concorrenza ma segnando un calo rispetto al 2025.

Il confronto con la prima serata del Festival dello scorso anno evidenzia però una flessione: martedì 11 febbraio 2025 Sanremo aveva registrato 12.218.000 spettatori e il 65,3% di share. Un dato eccezionale che rende fisiologico il ridimensionamento dell'edizione attuale, comunque capace di restare su livelli altissimi e irraggiungibili per qualsiasi altro programma della stagione.

Le altre reti: concorrenza distante

La forza centripeta del Festival ridimensiona inevitabilmente tutta la programmazione alternativa. Su Canale 5 Io Sono Farah si ferma a 1.623.000 spettatori con il 9,7% di share, restando ampiamente sotto la doppia cifra. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ottiene 861.000 spettatori e il 5%, mentre su La7 DiMartedì raggiunge 1.156.000 spettatori con il 5,6% nella prima parte e 405.000 spettatori con il 4,2% nella parte finale.

Access prime time: PrimaFestival vola, ma La Ruota resiste

Nell'access prime time il clima sanremese si fa sentire con il PrimaFestival che su Rai 1 vola a 7.960.000 spettatori e il 36,2%, confermando il forte traino della kermesse anche nella fascia pre-serale. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.145.000 - 13,5%), La Ruota della Fortuna raccoglie comunque 3.719.000 spettatori con il 14,5%, dimostrando una discreta tenuta pur in una serata quasi "impossibile" per la concorrenza.

Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi conduttrici di PrimaFestival

Daytime, manca l'effetto traino di Sanremo: Canale 5 vince

Nel daytime di martedì 24 febbraio, Mediaset ha confermato la propria supremazia sugli ascolti rispetto ai canali Rai, dominando in quasi tutte le fasce orarie. Su Canale 5 programmi come Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit e Uomini e Donne hanno raccolto tra i 2 e i 2,4 milioni di spettatori, con share che oscillano dal 17% al 23,6%, numeri costantemente superiori a quelli registrati sulle reti Rai. La fiction La Forza di una Donna ha confermato il buon seguito con 2.054.000 spettatori e il 23,5% di share, mentre Amici ha registrato 1.417.000 spettatori con il 16,6%.

Maria De Filippi a Uomini e donne

L'unica eccezione si registra con Vita in Diretta su Rai 1, che nella presentazione ha ottenuto 1.697.000 spettatori (19,1%) e ha poi consolidato il risultato a 2.393.000 spettatori con il 21,8%, dimostrando una certa tenuta contro l'offerta Mediaset. Altri programmi di Rai 1 come La Volta Buona hanno mantenuto risultati discreti, con 1.888.000 spettatori nella prima parte e 1.776.000 nella seconda. Anche Rai 2 resta lontana dalla leadership con BellaMa' che tocca 517.000 spettatori nella prima parte e 637.000 nella seconda (share tra 5,8% e 7,5%). Segno che i contenuti legati al Festival di Sanremo, dai servizi a curiosità sulla kermesse canora, non hanno ancora catturato l'attenzione del pubblico come ci si potrebbe aspettare.