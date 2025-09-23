Ascolti TV 22 settembre 2025: Temptation Island vince a costo zero, La ruota della fortuna da record

Il momento poco brillante di Rai 1 è confermato dagli ascolti TV di lunedì 22 settembre 2025, che incoronano Canale 5. Se l'ultima puntata di stagione di Temptation Island non ha deluso, la vera sorpresa è stata La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che ha sfondato il muro dei 5 milioni di spettatori.

Il film di Rai 1 soccombe a Temptation Island nella prima serata

Il gender reveal del bebè di Sonia e Simone

Aveva poche speranze di farcela contro la corazzata targata Maria De Filippi, e così la RAI ha schierato in prima serata su Rai 1 il film Purché finisca bene - Tutto a posto, che non è andato oltre 1.848.000 spettatori, pari all'11.9% di share.

Su Canale 5 invece l'ultima puntata di stagione di Temptation Island ha fatto anche meglio della scorsa settimana, conquistando 3.005.000 spettatori, con uno share del 18.5%. Un risultato ancora migliore se si considera come sono state confezionati i due appuntamenti "E poi....E poi", ovvero filmati realizzati con il cellulare dagli stessi partecipanti, montaggi con materiale d'archivio della stagione, come location il realis in Calabria con cui la produzione ha già stipulato un contratto. Praticamente a costo zero (o quasi), probabilmente l'elemento più costoso della serata sono stati i palloncini per il gender reveal!

Su Rai 2 cala di poco rispetto alla scorsa settimana Boss in Incognito, che intrattiene 975.000 spettatori pari al 6.3% , mentre Italia1 sfiora il milione di spettatori con il film Killer Elite: 996.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai 3 parte bene Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose, che segna 920.000 spettatori e il 6.6% di share. Su La7 Corrado Augias conferma la predilezione di buona parte del pubblico per la sua La Torre di Babele: 821.000 spettatori e il 4.7%.

Nell'Access Prime Time ora è Gerry Scotti il "nemico" da battere

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Il mese di settembre, però, vede sicuramente una sfida perfino più interessante della prima serata consumarsi ogni giorno: è quella per la conquista dell'Access Prime Time. Sfida che sta vedendo Stefano De Martino perdere lo scettro, in favore di Gerry Scotti, che ieri ha sfondato il muro dei 5 milioni con il suo show.

Mentre su Rai 1 Affari Tuoi arrivava a 4.321.000 spettatori, totalizzando 21.3 punti di share, su Canale 5,dopo l'anteprima, La Ruota della Fortuna teneva incollati 5.094.000 spettatori pari al 25.1% di share. Male invece sia Rai 2 con TG2 Post (535.000 spettatori con il 2.6%), sia Amadeus sul Nove The Cage - Prendi e Scappa (495.000 spettatori con il 2.4%).