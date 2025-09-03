Ascolti TV 2 settembre: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi? Ma i numeri non raccontano tutta la verità

Il momento più atteso della serata televisiva di martedì 2 settembre 2025 era la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, due programmi amatissimi dagli italiani. La sovrapposizione ha mostrato un duello serrato, con Stefano De Martino in vantaggio di pochi punti sul concorrente di Canale 5, confermando l'equilibrio nella fascia di maggiore ascolto.

Prime Time: fiction e sport in evidenza

La serata ha visto una distribuzione degli ascolti equilibrata tra fiction, sport e programmi di intrattenimento. Rai 1 con La ragazza della palude e Canale5 con La Notte nel Cuore hanno guidato il prime time, mentre Rai 2 con gli Europei di Basket e Italia 1 con Yoga Radio Estate hanno raccolto numeri interessanti, confermando la varietà dei gusti del pubblico.

Rai 1 - La ragazza della palude : 2.200.000 spettatori (15%) dalle 21:29 alle 23:36.

: 2.200.000 spettatori (15%) dalle 21:29 alle 23:36. Canale 5 - La Notte nel Cuore : 2.046.000 spettatori (15.4%) dalle 21:45 alle 00:01.

: 2.046.000 spettatori (15.4%) dalle 21:45 alle 00:01. Rai 2 - Basket Europei Maschili, Italia-Spagna : 1.076.000 spettatori (6.1%).

: 1.076.000 spettatori (6.1%). Italia 1 - Yoga Radio Estate : 802.000 spettatori (6.2%).

: 802.000 spettatori (6.2%). Rai 3 - Finale a sorpresa : 343.000 spettatori (2.2%).

: 343.000 spettatori (2.2%). Rete 4 - È Sempre Cartabianca : 654.000 spettatori (5.5%).

: 654.000 spettatori (5.5%). La7 - In Onda Prima Serata : 822.000 spettatori (4.7%) dalle 21:15 alle 22:15; a seguire La neve nel cuore: 231.000 spettatori (2%).

: 822.000 spettatori (4.7%) dalle 21:15 alle 22:15; a seguire La neve nel cuore: 231.000 spettatori (2%). Tv8 - Radio Zeta Future Hits Live 2025 : 231.000 spettatori (1.5%).

: 231.000 spettatori (1.5%). Nove - Comedy Match (replica): 484.000 spettatori (3.2%).

Gerry Scotti

Access Prime Time: la lotta per la leadership

L'access prime time ha confermato l'equilibrio tra Rai 1 e Canale 5, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna protagonisti assoluti della fascia. Rai 1 ha registrato ottimi ascolti, ma Canale 5 ha risposto con numeri altrettanto solidi: nella sovrapposizione dei due programmi ha avuto la meglio Rai 1 (4.210.000 spettatori - contro 4.118.000 spettatori), mentre nella fascia complessiva del prime time la vittoria è andata a Canale 5, grazie a La Ruota della Fortuna, che si è conclusa dieci minuti dopo Affari Tuoi.