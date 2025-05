Ascolti TV 17 maggio 2025: finale dell'Eurovision senza rivali, Jasmine Paolini fa volare il pomeriggio Rai

Il risultato degli ascolti TV di sabato 17 maggio 2025 era ampiamente prevedibile, tanto che Canale 5 ha preferito sostituire l'ultima puntata di Amici 24 (in onda stasera) con il film Corro da te: sarebbe stato un sacrificio inutile e ingiustificato. La finale dell'Eurovision Song Contest ha naturalmente espugnato i dati Auditel della serata, nonostante il piccolo calo rispetto a un anno fa.

L'Eurovision vince gli ascolti della serata, il tennis manna dal cielo per la Rai

Sabato 17 maggio, la finale di Eurovision Song Contest 2025 su Rai 1, in onda dalle 21:00 all'1:09 su Rai 1, ha totalizzato 4.756.000 spettatori pari al 33.9% di share. Dati un po' in calo rispetto a un anno fa, quando la serata conclusiva della manifestazione era stata seguita da 5.341.000 spettatori, per uno share del 36%.

Su Canale5, come si diceva, è andato in onda il film Corro da te, con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, diretto da Riccardo Milani nel 2022, che ha raccolto davanti alla TV 1.639.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Su Rai2 F.B.I. ha totalizzato 792.000 spettatori pari al 4.4% di share, mentre Animali Fantastici - I segreti di Silente, in onda su Italia 1, è stato visto da 944.000 spettatori (6.1% di share). Sapiens - Un solo pianeta su Rai3 ha tenuto davanti allo schermo 452.000 spettatori, totalizzando il 2.9% di share. Ha fatto meglio su La7 a In Altre Parole, che ha conquistato 893.000 spettatori con il 5.3% di share.

Nella giornata di ieri, inoltre, la RAI ha registrato un ottimo risultato anche durante il pomeriggio: la finale degli Internazionali d'Italia, giocata e vinta da Jasmine Paolini contro Coco Gauff, in onda dalle 17:00 alle 19:28, a totalizzato 2.754.000 spettatori, pari al 24% di share. Numeri che hanno dell'incredibile in quella fascia oraria, soprattutto nel fine settimana. E oggi, sempre su Rai 1, sempre alle 17:00 c'è l'altra finale, che vedrà contrapposti Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.