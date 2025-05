Sinner-Alcaraz, oggi finale degli Internazionali di Roma 2025: orario, diretta TV, in chiaro e streaming

Jannik Sinner affronta Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025: ecco l'orario, dove vedere il match in chiaro e in streaming

La finale più attesa dagli appassionati di Tennis è finalmente arrivata: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi, domenica 18 maggio, per il titolo degli Internazionali BNL d'Italia 2025. Uno scontro che promette spettacolo, tra i due giovani campioni che stanno segnando una nuova era del tennis mondiale.

Il match si giocherà sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma, con inizio non prima delle ore 17:00. L'Italia sogna con Sinner, primo azzurro a disputare la finale al Foro dal 1978 quando Adriano Panatta perse contro lo svedese Björn Borg. Alcaraz punta al terzo titolo consecutivo della stagione.

Jannik Sinner è tornato in campo dopo tre mesi di stop e ha dimostrato subito di essere in condizione eccellente. Ha superato avversari insidiosi come Casper Ruud e Tommy Paul, anche se nella semifinale ha dovuto fare i conti con fastidi fisici alle vesciche. Carlos Alcaraz, dal canto suo, non ha brillato particolarmente, ma ha vinto tutti i suoi match con sicurezza, compresa la semifinale contro Lorenzo Musetti.

I precedenti tra i due finalisti

Quella di oggi sarà l'undicesima sfida tra Sinner e Alcaraz a livello ATP. Il bilancio è in favore dello spagnolo, avanti 6-4, con le ultime tre sfide tutte vinte da lui. Nelle finali i due sono in parità: 1-1, con Sinner vincitore a Umago e Alcaraz trionfante a Pechino. Anche sulla terra battuta è equilibrio assoluto: una vittoria per parte.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire la finalissima in diretta TV in chiaro su Rai 1, con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Omar Camporese. La partita sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay. Per gli abbonati Sky, la sfida sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (207), con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming garantito anche su Sky Go e NOW Tv.

Il programma completo della giornata

Ore 12:00 - Finale del doppio maschile

A seguire - Finale del doppio femminile con protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini

con protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini Non prima delle 17:00 - Finale del singolare maschile: Jannik Sinner conro Carlos Alcaraz

Occhi puntati sul Centrale del Foro Italico, dunque, per una sfida che può entrare nella storia. Con il tifo di un intero Paese alle spalle, Sinner proverà a riportare in Italia il titolo che manca da quasi mezzo secolo, quando nel 1975 Panatta vinse contro l'argentino Guillermo Vilas.