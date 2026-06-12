Ascolti TV 11 giugno: Rai 1 vola grazie ai Mondiali 2026 anche senza l'Italia

La prima serata dell'11 giugno conferma il forte impatto dei Mondiali 2026 sulla TV italiana. Nonostante l'assenza dell'Italia, Rai 1 registra ascolti record grazie alla cerimonia d'apertura e al match inaugurale, dominando il prime time e distanziando nettamente la concorrenza.

Mondiali 2026, boom d'ascolti per cerimonia e partita inaugurale su Rai 1

La serata inaugurale dei Mondiali 2026 ha registrato numeri importanti su Rai 1. La cerimonia d'apertura ha raccolto 2.940.000 spettatori, pari al 22,1% di share, confermando l'interesse per l'evento globale anche in Italia.

Durante lo show non sono mancate le polemiche, in particolare per l'interruzione della diretta legata all'esibizione di Shakira, episodio che ha acceso il dibattito sui social e costretto la Rai a chiedere scusa. Subito dopo, il match inaugurale tra Messico e Sudafrica ha consolidato il successo della serata: la partita ha infatti totalizzato 4.758.000 spettatori con uno share del 27,1%, diventando il programma più visto della serata.

Shakira e Burna Boy

Ascolti TV del prime time: Rai 1 domina, la concorrenza resta distante

Nel resto del prime time, il confronto con la programmazione delle altre reti è apparso nettamente sbilanciato. Su Canale 5, rete del gruppo Mediaset, il debutto della serie francese Montmartre ha ottenuto 1.328.000 spettatori e il 9,9% di share.

Su Rai 2 il finale della miniserie crime La Sottile Linea della Vendetta si è fermato a 555.000 spettatori (3,4%), mentre su Italia 1 Sarabanda Celebrity ha raggiunto 933.000 spettatori (7%).

Buoni risultati anche per l'informazione: Quarto Grado su Rete 4 ha totalizzato 1.122.000 spettatori (9,7%), mentre Piazzapulita su La7 ha registrato 863.000 spettatori (7,1%). Più distaccati gli altri titoli della serata, con Overland su Rai 3 (735.000 spettatori), Io prima di te su Tv8 (479.000) e Trespass sul Nove (246.000).

Il quadro complessivo conferma un dato chiaro: i Mondiali 2026 restano un traino decisivo per la televisione in chiaro, capace di concentrare l'attenzione del pubblico anche in una serata ricca di alternative.