Asa Butterfield e Natalia Dyer nell'horror All Fun And Games, codiretto dai registi Ari Costa ed Eren Celeboglu.

Le giovani star Asa Butterfield e Natalia Dyer, volto noto di Stranger Things, saranno protagoniste dell'horror All Fun And Games, codiretto da Ari Costa ed Eren Celeboglu.

Una foto di Natalia Dyer

I dettagli della trama del film, al momento, sono davvero scarsi, per adesso sappiamo che seguirà un gruppo di fratelli che si immergono in un gioco che avrà una svolta demoniaca. Le prime voci parlano di un horror giocoso in stile Jumanji. Il titolo allude al vecchio detto "È tutto divertimento e gioco finché qualcuno non si fa male".

Ari Costa ed Eren Celeboglu dirigeranno la storia di cui hanno riscritto una sceneggiatura originale di JJ Braider, finita nelle mani della compagnia AGBO di Joe Russo e Anthony Russo. I due co-produrranno insieme a una società chiamata Anton, che ha lavorato con Asa Butterfield nel thriller in uscita Curs>r, in uscita su Netflix nei prossimi mesi.

Stranger Things 4: Netflix svela titoli episodi e data di uscita

Anche Natalia Dyer farà ritorno su Netflix in estate con la quarta attesa stagione della serie di culto Stranger Things.