Asa Butterfield debutta a teatro con uno spettacolo ispirato al casting di Harry Potter

Per quattro settimane Asa Butterfield sarà impegnato a teatro a Londra con Second Best, uno show ispirato alla scelta dell'interprete di Harry Potter.

Asa Butterfield, star di Sex Education, debutterà a teatro con un ruolo nello spettacolo Second Best.

Il progetto racconta la storia del giovane attore che era quasi stato scelto come protagonista della saga di Harry Potter.

I dettagli dello spettacolo

Lo show andrà in scena per quattro settimane ai Riverside Studios di Londra e si basa sul romanzo scritto da David Feonkinos, adattato da Barney Norris.

Michael Longhurst sarà il regista di Second Best in cui Asa Butterfield interpreterà il ruolo di Martin Hill.

Quando aveva 10 anni, Martin stava per ottenere la fama internazionale, ma ha perso per poco una grande opportunità e ora sta per intraprendere la più grande avventura dell'età adulta: diventare padre.

Mentre Martin affronta le sue emozioni, il protagonista ripensa a quel momento cruciale del suo passato e fatica a non immaginare come avrebbe potuto essere la sua vita.

Secondo la sinossi dello spettacolo che debutterà nel mese di gennaio a teatro, Second Best parla del destino, delle occasioni che ci sfuggono e del percorso che prende la nostra vita, esplorando la sofferenza nell'aver sfiorato la grandezza, e l'umorismo e la speranza legati a quando i sogni rimangono irrealizzabili. La storia sarà sui momenti che ci formano e si rivolge a tutte le persone che si sono chieste cosa sarebbe accaduto se avessero intrapreso un percorso, e se un'altra vita sarebbe stata più luminosa e scintillante.

La dichiarazione di Butterfield

Il debutto di Second Best è previsto a Londra nella serata del 24 gennaio 2025.

L'attore, protagonista dello show Netflix Sex Education in cui ha avuto la parte di Otis Milburn, ha parlato del suo nuovo impegno professionale spiegando: "Lo spettacolo è in parti uguali esilaranti e straziante, un racconto universale sul 'cosa sarebbe accaduto se...', e non vedo l'ora di portarlo in vita sul palco per la prima volta".