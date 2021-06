Arteteca, il significato del nome dei comici di Finalmente sposi

Ecco che cosa significa il del nome dei due comici protagonisti di Finalmente sposi, Arteteca: la parola si riferisce ad una malattia molto comune al giorno d'oggi, l'ansia, l'agitazione che ci porta a muoverci in continuazione e non stare mai fermi, proprio come fanno i bambini più dinamici e vivaci.

Finalmente sposi: Monica Lima in una scena del film

Gli italiani hanno sentito per la prima volta questo termine tramite l'omonimo duo comico, divenuto celebre grazie al programma Made in Sud, ma i napoletani sanno che non è una loro invenzione e sono in grado di fornire un'ulteriore spiegazione al significato della parola arteteca.

Le origini di questo concetto sono molto antiche e sono nascoste nell'etimologia della parola stessa: Arteteca, infatti, deriva dal latino "arthritica", una malattia molto diffusa nei tempi antichi che, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si manifestava attraverso una febbre reumatica.

Finalmente sposi: Enzo Iuppariello e Monica Lima in un'immagine tratta dal film

La diffusione della cosiddetta febbre reumatica, oggi è stata molto limitata grazie all'uso di antibiotici ma in passato, andando a colpire le articolazioni, portava il malato a compiere gesti involontari, irregolari e ripetuti, sintomi identificati con il ballo di San Vito.