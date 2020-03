Arrow, Stephen Amell: "Non tornerò nell'Arrowverse, ma è stato bellissimo"

Stephen Amell non tornerà più in altri show dell'Arrowverse. È lui stesso ad averlo confermato in via ufficiale durante una chat livestream su Instagram in cui esclude la possibilità di una sua riapparizione nel ruolo di Green Arrow/Oliver Queen. Per i fan si tratta di un colpo duro da digerire, anche perché dopo la conclusione dell'ottava e ultima stagione di Arrow erano in tanti a chiedersi se avrebbero rivisto o meno il loro beniamino, sperando in un esito positivo.

Supergirl: Stephen Amell in una scena di Elseworlds, parte 3

Ma Stephen Amell ha gelato le attese e durante un chiacchierata in cui l'attore ha raccontato cosa farà in queste settimane di quarantena per via del Coronavirus ha ammesso che non ha intenzione di tornare in nessuno show della CW. "No, non tornerò. È stato bello, sono stati otto bellissimi anni, ma era ora di concludere", aggiungendo poi, di essersi sintonizzato sul canale giusto la sera prima, mentre andava in onda un episodio di Roswell, New Mexico e di aver provato una sensazione particolare: "A dire il vero è stato davvero, davvero strano vedere di nuovo The CW. È stato strano vedere i promo di Batwoman, Flash e Supergirl. Sembra che sia accaduto una vita fa! Ma non credo che farò di nuovo una cosa simile".

Sappiamo che il network ha comunque intenzione di andare avanti con uno spin-off di Arrow intitolato Green Arrow and The Canaries, in cui vedremo sicuramente Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.