Alec Baldwin in arresto: è accusato di percosse per una lite in un parcheggio

Stava per parcheggiare nel West Village di New York, ma un'altra persona ha posteggiato nell'area in questione. Da lì sarebbe nato il litigio, con tanto di percosse, che ha portato all'arresto di Alec Baldwin da parte della polizia. L'attore americano, attualmente in stato di fermo in attesa che venga sporta la denuncia formale, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sull'accaduto.

La vicenda è stata commentata su Twitter da Donald Trump Jr., figlio del presidente che Baldwin è solito imitare nel varietà Saturday Night Live. Questo è ciò che ha scritto: "Qualcuno è ancora scioccato dal comportamento di questo rifiuto umano? Come se le telefonate a sua figlia non fossero state sufficienti. È liberale, quindi riceve opportunità su opportunità per comportarsi bene ma non ci riesce."

Non è la prima volta che Baldwin finisce sui giornali e/o in prigione per comportamenti più o meno violenti. Come ricorda il tweet di Trump Jr., nel 2007 l'attore aveva lasciato un messaggio iracondo e volgare sulla segreteria telefonica della figlia Ireland, che all'epoca aveva undici anni. Nel 2011 è stato costretto ad uscire da un aereo dopo aver rifiutato di spegnere il cellulare prima del decollo, e nel 2014 è stato arrestato per essere andato contromano in bicicletta su una strada a senso unico. Fu invece acclamato dai colleghi nel 1995 quando picchiò un paparazzo che stava filmando lui, l'allora moglie Kim Basinger e la loro figlia appena nata mentre tornavano a casa dall'ospedale. L'episodio in questione ispirò anche una puntata del poliziesco Law & Order - I due volti della giustizia, scritta dallo stesso Baldwin.

Non è ancora stato chiarito se l'arresto influirà sugli impegni professionali dell'attore: oltre ad apparire nella nuova stagione di Saturday Night Live nei panni di Donald Trump (il nuovo episodio, condotto da Jonah Hill, andrà in onda il 3 novembre), è anche presentatore del programma The Alec Baldwin Show, che va in onda su ABC la domenica sera.