Arnold Schwarzenegger: "Chris Pratt è un marito e genero fantastico"

Arnold Schwarzenegger ha lodato pubblicamente Chris Pratt, il marito di sua figlia Katherine, svelando che non avrebbe mai pensato a un attore come genero.

L'attore ha parlato della situazione della sua famiglia in una recente intervista che gli ha permesso anche di ricordare l'esperienza sul set di Terminator 2.

La star del cinema ha spiegato: "Sono davvero orgoglioso delle mie figlie. Katherine è una vincitrice". Arnold Schwarzenegger ha quindi spiegato: "Non avrei mai pensato che mia figlia avrebbe sposato un attore. Pensavo che probabilmente sarebbe stata stanca e stufa perché l'avevo trascinata sui set, obbligata a vedermi mentre faccio esplodere edifici e uccidere persone, tutte queste cose. I miei figli lo hanno sempre apprezzato, ma Katherine piangeva sempre le prime volte".

L'attore ha ricordato quanto accaduto sul set: "Maria veniva sul set mentre stavamo girando Terminator 2 - il giorno del giudizio. Katherine mi ha visto senza metà della mia faccia e l'occhio che si illuminava, tutte queste cose, lo strano make up. Quindi ha iniziato a urlare e piangere sul set perché non capiva perché papà aveva quell'aspetto. Ma in ogni caso ha sposato un attore e Chris Pratt è un ragazzo fantastico. Andare d'accordo con lui è così facile e sono davvero felice perché è stato un marito davvero meraviglioso, fantastico ed è un genero davvero incredibile".