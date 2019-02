Arnold Schwarzenegger vuole un nuovo film su Conan: "Facciamolo!"

Francesco Bellu

Sono anni che si parla di un nuovo capitolo della saga di Conan il barbaro con Arnold Schwarzenegger interessato a riprendere quello che è, insieme a Terminator, il suo ruolo più iconico. Bene, in un ultimo video postato su Twitter, l'attore austriaco ha mostrato che il suo interesse a riprendere in mano, a 71 anni suonati, lo spadone per menare i malvagi è vivo più che mai. E pare che stavolta voglia proprio farlo sul serio.

Arnold Schwarzenegger ha vestito per due volte di seguito i panni del personaggio ideato da Robert Ervin Howard sulle pagine di Weird Tales del 1932; la prima nel 1982, con Conan il barbaro per la regia di John Milius, la seconda nel 1984 in Conan il distruttore, diretto da Richard Fleischer. Si tratta di un ruolo iconico a cui Schwarzenegger è estremamente affezionato perché è proprio grazie a questi film che ha finalmente raggiunto il successo e la notorietà. Nel video caricato su Twitter, l'attore parla proprio di un nuovo fumetto dedicato al guerriero cimmero - Conan the Barbarian #1 di Jason Aaron e Mahmud Asrar - che ha tra le mani e lo promuove tra i suoi fan; poi però in chiusura commenta: "Si tratta di un fumetto fantastico. Guardate qui. Conan il Conquistatore, wow! Questo mi assomiglia un po'. Ma quest'altro ... mi somiglia di sicuro! È un film che voglio fare da molto tempo. Facciamolo!".

Ovvio che faccia riferimento al possibile sequel della saga, un progetto ventilato a più riprese e intitolato The Legend of Conan o Conan the Conqueror. Nel 2016 aveva anche specificato che una sceneggiatura era già pronta e che era partita la ricerca per il regista più adatto. Non solo, aveva anche accennato alla trama, ambientata dopo i cult degli anni Ottanta, con la consueta ironia che lo contraddistingue: "Sono rimasto seduto sul trono per anni e anni - per decenni - e poi, all'improvviso, beh arriva il momento in cui vogliono rovesciarmi". Se le cose dovessero andare in porto, questo implicherebbe, ovviamente, ignorare il reboot del 2011, Conan the Barbarian 3D, con Jason Momoa, accolto in modo disastroso da pubblico e critica. D'altronde non sarebbe la prima volta a Hollywood, e poi: 'old but gold'. E' sempre meglio l'originale della copia.

Di seguito potete vedere il video originale postato da Arnold Schwarzenegger.

Conan is back. I was so pumped to get this new special edition comic book. They'll be available at the @ArnoldSports or you can get yours now.: https://t.co/s5DzorEITd pic.twitter.com/UXbC3ZOUj9 — Arnold (@Schwarzenegger) 11 febbraio 2019