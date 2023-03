Arnold Schwarzenegger si scaglia contro i crimini d'odio in un nuovo video: "È più facile odiare che imparare"

Arnold Schwarzenegger ha condiviso sui social media un video per affrontare il tema del crescente numero di crimini d'odio in America, in particolare di matrice razziale e religiosa o legata al genere.

L'attore, che è stato in passato governatore della California, ha sottolineato che dare spazio all'odio è da perdenti, pur ribadendo che prova affetto e si preoccupa anche per le persone che stanno intraprendendo il percorso sbagliato.

Nel filmato pubblicato online, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "Se vi trovate a chiedervi se il percorso dell'odio possa avere senso nella vostra vita, per un motivo o per l'altro, o persino ad avvolgervi nella bandiera dell'odio, voglio che sappiate dove conduce quel sentiero. Ho visto abbastanza persone gettare via il proprio futuro per convinzioni legate all'odio, quindi voglio parlarvi prima che vi ritroviate alle prese con i rimpianti alla fine della vostra strada".

L'attore ha ricordato che è cresciuto in Austria durante il secondo dopoguerra, aggiungendo poi che l'esperienza l'ha portato a capire: "Nel corso della storia non c'è mai stato un movimento di successo basato sull'odio... L'odio ha sempre rappresentato la strada più facile. Penso sia più facile trovare un capro espiatorio per un problema piuttosto che provare e migliorare noi stessi le cose, giusto? Ma lasciatemi essere chiaro: non troverete il successo alla fine della strada".

La star ha sottolineato che suo padre e gli ex soldati tedeschi che ha conosciuto avevano tutti problemi di alcolismo: "Si sono lasciati convincere da un'orribile ideologia perdente. Gli avevano detto delle menzogne e li hanno portati su un percorso che è finito nella miseria. sono stati convinti dell'idea che l'unico modo per migliorare le loro vite fosse peggiorare quelle degli altri ed è il percorso di chi è debole".

Arnold Schwarzenegger ha proseguito: "Vi parlo nonostante tutte le cose su cui potremmo non essere d'accordo, e i miei amici potrebbero dire: 'Arnold, non parlare con queste persone, non ne vale la pena'. Non mi importa di quello che dicono. Mi preoccupo per voi. Penso che ne valga la pena. So che nessuno è perfetto. Capisco come le persone possano cadere nella trappola del pregiudizio e dell'odio ed è più facile odiare che imparare".

Il video è prodotto da ATTN, che ha già collaborato con l'attore e con politici come Joe Biden e Barack Obama.