Arnold Schwarzenegger è un venditore di auto inquinanti nel divertente spot per salvare l'ambiente

Arnold Schwarzenegger diventa un venditore di macchine inquinanti poco attento ai problemi ambientali in un divertente video realizzato per sottolineare quanto sia importante acquistare veicoli elettrici.

Lo spot nasce dalla collaborazione tra l'attore e l'organizzazione Veloz, attiva in California, e ha già attirato online l'attenzione degli appassionati di cinema e dei fan della star.

Nel filmato Arnold Schwarzenegger sostiene di chiamarsi Howard Kleiner e prova a far cambiare idea alle persone in cerca del veicolo perfetto, sostenendo i "benefici" delle macchine alimentate a benziona. Il "venditore" si impegna quindi a dichiarare che le macchine elettriche sono troppo silenziose, rendendo possibile sentir parlare tutti i membri della famiglia e convivere pacificamente con i vicini, permettono di usufruire dell'inutile tax credit e ci sarebbero persino dei benefici a livello globale nel continuare a non voler usare un'auto ibrida o elettrica.

L'ex governatore della California ottiene delle reazioni all'insegna dello stupore e della perplessità in particolare quando prova a convincere che l'inquinamento aiuterebbe a limitare la crescita della popolazione mondiale, aspetto che rende quindi le auto tradizionali socialmente utili. Howard, inoltre, utilizza delle battute tratte dai film più conosciuti e apprezzati della carriera di Schwarzenegger, nonostante gli interlocutori del venditore non se ne rendano conto.

Il filmato, dopo aver seguito le "disavventure" dei clienti, impossibilitati anche a parlare con un superiore del venditore, spiega poi in modo chiaro: "Le macchine elettriche salvano le finanze, il tempo e l'ambiente, senza sacrificare in alcun modo il divertimento e l'entusiasmo della guida".

Ecco il divertente video realizzato da Schwarzenegger, da sempre particolarmente impegnato nel campo del rispetto per l'ambiente: