Arnold Schwarzenegger, che spaccata a 72 anni: il video stretching è esilarante

Commando: Arnold Schwarzenegger in una scena

Arnold Schwarzenegger ha postato su Facebook un divertente video in cui mostra come mantenersi in forma, in cui si produce in una incredibile spaccata, alla veneranda età di 72 anni. L'ex-governatore della California, i cui video durante la quarantena in compagnia di improbabili animali domestici (un asino e un pony) sono stati molto popolari nelle ultime settimane, dà regolarmente consigli ai suoi fan su come allenarsi al meglio durante questo periodo difficile, e non fa eccezione l'ultimo contributo, dove l'attore austriaco con un passato da culturista si dà allo stretching e sottolinea l'importanza della flessibilità. Solo che in questo caso c'è il trucco, perché alla fine scopriamo che Schwarzenegger, da sempre un gran burlone, ha fatto finta di piegarsi sopra due gambe posticce situate sul tavolo della cucina. "Mi sento molto fiero di me", dice, allontanandosi con il sorriso sulle labbra e il sigaro in bocca.

All'età di 72 anni, Arnold Schwarzenegger non ha perso la grinta, e neanche il senso dell'umorismo. Prossimamente lo vedremo, nei panni del Presidente, nel film Kung Fury 2, espansione e sequel del cortometraggio di culto del 2015, e ha in cantiere anche un sequel de I Gemelli, dove lui e Danny DeVito saranno affiancati da Eddie Murphy. Lo scorso anno l'abbiamo rivisto nei panni del T-800 in Terminator: Destino Oscuro, ed era inizialmente previsto che il divo apparisse anche in The Predator, uscito nel 2018, ma rifiutò perché si trattava solo di un cameo (nonostante la sequenza in questione avesse l'obiettivo specifico di porre le basi per un seguito in cui avrebbe avuto un ruolo più ampio).

Negli ultimi anni l'attore ed ex-politico è stato anche coinvolto in una faida social con Donald Trump, di cui ha più volte criticato le doti presidenziali. Trump, dal canto suo, ha attaccato il divo austriaco sulla base degli ascolti sotto la media di The New Celebrity Apprentice, stagione finale del celebre reality americano, di cui Schwarzenegger è stato conduttore in seguito all'allontanamento di Trump dai programmi della NBC per i suoi commenti xenofobi durante la campagna elettorale del 2015-2016.