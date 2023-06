Arnold Schwarzenegger: 'Se potessi candidarmi, punterei alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024'

Arnold Schwarzenegger, in passato diventato governatore della California, ha svelato di essere convinto che, se potesse, potrebbe puntare senza troppi problemi alla presidenza degli Stati Uniti, già nel 2024. L'attore lo ha rivelato ai microfoni della CNN durante una recente intervista.

Le dichiarazioni della star

Fubar: Arnold Schwarzenegger in un'immagine della serie

Nato in Austria, Arnold Schwarzenegger è diventato cittadino americano nel 1983, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti nel 1968.

L'attore non può puntare alla presidenza degli Stati Uniti perché la Costituzione prevede che solo i cittadini nati sul suolo americano possano candidarsi.

Arnold ha però sottolineato: "Pensateci. Chi c'è tra i potenziali candidati che viene considerato come una persona realmente in grado di unire tutti? Chi c'è attualmente che le persone possono dire: 'okay, non è troppo vecchio. Non è troppo questo o quello, o è... Si tratta attualmente di voti contro qualcuno e non tanto della persona che vogliono votare".

Arnold Schwarzenegger compie 75 anni: ecco i 10 migliori film della leggendaria action star

Il giornalista della CNN ha quindi chiesto se vorrebbe candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, ricevendo come risposta: "Assolutamente. Non ci penserei nemmeno. Posso vedere chiaramente come potrei vincere quelle elezioni".

Schwarzenegger, mentre era governatore della California, aveva proposto di modificare la costituzione per permettere anche a chi è stato naturalizzato cittadino americano, dopo aver vissuto almeno 20 anni negli Stati Uniti, di candidarsi alla presidenza. La sua idea è stata però bocciata.