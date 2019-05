Arnold Schwarzenegger debutta in versione rapper con Pump It Up, ecco il video!

Arnold Schwarzenegger ha debuttato in versione rapper incidendo il brano Pump It Up, di cui è stato condiviso il video ufficiale!

Arnold Schwarzenegger ha debuttato in versione rapper collaborando con Andreas Gabalier per realizzare la canzone Pump It Up, di cui è stato condiviso online il video.

Il progetto si inserisce tra le idee con cui l'interprete di Terminator sostiene le sue iniziative a favore di una maggior attenzione per la propria salute mentale e fisica e il testo motivazionale è ispirato proprio alle sue esperienze.

La canzone ripercorre la carriera della star del cinema, iniziando dai primi passi compiuti nel mondo del bodybuilding, e l'attore compie un'apparizione a sorpresa pronunciando alcune frasi, tra cui anche l'ormai storica "I'll be back".

La parte cantata dichiara: "Hey, sono Arnold Schwarzenegger e ascoltate con attenzione. Riflettete e chiedetevi chi volete diventare. Non cosa, ma chi. Se credete che il successo arrivi da voi, lavorate duramente, credete a voi stessi e tutti i vostri sogni diventaranno realtà".

Il video che accompagna Pump It Up regala anche qualche sequenza del dietro le quinte mostrando Schwarzenegger in sala di incisione e insieme a Gabalier mentre lavora in palestra.

Ecco il video:

La star ritornerà sul grande schermo in occasione di Terminator: Dark Fate e sarà il doppiatore del protagonista di una nuova serie animata intitolata Stan Lee's Superhero Kindergarten, uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato l'icona della Marvel prima della sua morte avvenuta a novembre.

