Arnold Schwarzenegger meglio di Babbo Natale: regala 25 abitazioni ai veterani senza casa

Ci pensa Arnold Schwarzenegger a far felici i veterani per Natale 2021: in occasione delle feste, l'attore ha regalato 25 abitazioni agli ex-soldati senza dimora.

L'attore ed ex-governatore della California Arnold Schwarzenegger ha riempito di gioia il Natale 2021 dei veterani, regalando loro 25 abitazioni in collaborazione con il Village for vets di Los Angeles.

Avete presente le "tiny houses", quelle case di piccole dimensioni che godono di tanta popolarità e sono particolarmente diffuse negli Stati Uniti?

Mr. Schwarzenegger ha deciso di donarne 25 a quegli ex-soldati che non hanno attualmente una casa, come ha riportato anche Elex Michaelson di Fox News LA su Twitter.

"È ciò che dovrebbe essere il Natale. Tutti voi avete il potere di fare qualcosa per qualcuno in questo periodo festivo. Non deve essere per forza un grande gesto. Date semplicemente qualche minuto del vostro tempo a qualcun altro che ha bisogno di aiuto" ha twittato Schwarzenegger, ricondividendo il post di Michaelson.

L'attore, che avrebbe impiegato 250.000 dollari per la donazione, ha preso parte all'iniziativa Village for Vets, che ha l'obiettivo di minimizzare il numero di veterani che non possono permettersi una propria dimora una volta tornati a casa dal servizio militare.

"Vorrei ringraziare @VillageforVets per essersi occupati delle abitazioni, @SecVetAffairs, @AMVETSHQ e tutti coloro che hanno collaborato con noi per rendere tutto questo una realtà. Abbiamo dimostrato che lavorando insieme si pù risolvere ogni problema" ha scritto Scharzenegger, ottenendo in risposta un "Grazie, Mr. Governor!".