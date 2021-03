Arnold Schwarzenegger è il leader ideale in caso di invasione aliena secondo un sondaggio

Arnold Schwarzenegger, secondo un nuovo sondaggio che è stato svolto nel Regno Unito, è la persona più adatta a guidare il mondo in caso di invasione aliena.

La star di Terminator ha quindi commentato su Twitter la notizia dichiarando: "Voglio ringraziare le persone per aver fiducia in me. Sono pronto a servirvi".

Il sondaggio aveva proposto a 2000 cittadini britannici una lista di venti celebrità e figure politiche chiedendo chi tra di loro avrebbe gestito meglio le conseguenze di un'invasione aliena. Alle spalle di Arnold Schwarzenegger si è posizionato Will Smith, la star di Independence Day, e la top 5 è composta anche da sir David Attenborough, Bruce Willis e Tom Cruise.

La classifica prosegue poi con Harrison Ford, Sigourney Weaver che ha già combattute le creature extraterrestri in Alien, e a sorpresa Donald Trump, l'ex presidente americano.

Il sondaggio promosso da BLAZE TV ha inoltre rivelato che l'11% delle persone che hanno risposto alle domande sostiene di aver visto un UFO.

Un portavoce dell'emittente ha dichiarato: "Arnold Schwarzenegger è una scelta forte per affrontare un'invasione aliena, considerando che non è solo una star dei cinema d'azione ma anche il Governatore della California. Vedere così tante celebrità con finte esperienze con gli alieni venir considerate più adatte ad affrontare la situazione rispetto agli attuali leader mondiali è però un po' preoccupante".