Arnold Schwarzenegger dirige l'orchestra durante l'Oktoberfest, ecco il video

Arnold Schwarzenegger è apparso a Monaco per festeggiare l'Oktoberfest, come dimostrano i video e le foto che lo ritraggono mentre è intento a dirigere un'orchestra o apprezzare gli stand enogastronomici.

La star è salita sul palco per la gioia dei fan che hanno condiviso online i filmati.

La partecipazione della star

Non è la prima volta che Arnold Schwarzenegger, le cui origini sono austriache, partecipa all'Oktoberfest in programma a Monaco di Baviera.

I fan ricorderanno infatti altri filmati in cui il protagonista di Terminator era impegnato nel ruolo di direttore d'orchestra e stava posando per delle foto ricordo con i fan.

L'attore, in questa occasione, era insieme alla sua compagna Heather Milligan, con cui ha iniziato una relazione dopo la fine del matrimonio con Maria Shriver. Arnold, intervistato da The Hollywood Reporter, aveva parlato della partner dichiarando: "Sono davvero orgoglioso di lei e la amo. E al tempo stesso amo mia moglie. Siamo ottimi amici, siamo davvero vicini e orgogliosi di come abbiamo cresciuto i nostri figli".