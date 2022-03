Arnold Schwarzenegger, il suo appello alla Russia e a Putin in un video virale

Arnold Schwarzenegger ha scelto Twitter per diffondere un video relativo all'Ucraina che è immediatamente divenuto virale su tutte le piattaforme social: nel filmato, rivolto alla popolazione russa e a Vladimir Putin, la star ha parlato per oltre nove minuti lanciando un appello e raccontando vari retroscena relativi all'attuale conflitto.

Nella clip Schwarzenegger chiede a Putin di mettere fine alla guerra, si rivolge a coloro che stanno protestando in Russia contro il conflitto definendoli i suoi "nuovi eroi" e, dopo aver manifestato il suo amore per la Russia, Arnold elenca una serie di bugie perpetrate da quella che definisce la "propaganda di Mosca".

Nel video, sottotitolato in inglese e in russo, l'attore esordisce dicendo: "A nessuno piace sentirsi dire qualcosa di critico sul proprio governo, lo capisco, ma da un amico di lunga data del popolo ucraino come mi considero, spero che mi starete ad ascoltare."

"Putin dice che la guerra è per denazificare l'Ucraina, ma il presidente Zelensky è ebreo e tre fratelli del padre sono stati assassinati dai nazisti. L'Ucraina non ha fatto scoppiare la guerra, è stata la Russia a invadere l'Ucraina. Hai iniziato questa guerra, stai conducendo questa guerra, puoi fermare questa guerra," conclude Arnold Schwarzenegger.