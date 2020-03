Arnold Schwarzenegger e i suoi amici equini ci consigliano di restare a casa

Arnold Schwarzenegger e i suoi amici equini hanno un importante messaggio per tutti noi, un consiglio per affrontare al meglio tempi difficili come questi: restare a casa e rispettare la quarantena.

Sempre più star di Hollywood stanno ricorrendo ai social media per urgere la popolazione a prendere maggiori precauzioni per aiutare a estinguere - o almeno limitare - l'emergenza Coronavirus.

Oggi è il turno di Arnold Schwarzenegger, con dei compagni d'eccezione: l'attore e ex-governatore della California ha infatti registrato un simpaticissimo video assieme a Whiskey e Lulu, ovvero... un pony e un asinello.

Nel post di Twitter che trovate anche qui sotto, Schwarzy ci chiede di rispettare le nuove norme di sicurezza atte a evitare un ulteriore diffondersi della pandemia, a partire dal social distancing ovvero una forma a maggior discrezione personale della nostra quarantena - anche se ora iniziano a essere messi in atto veri e propri coprifuochi negli USA e in altri paesi, come ci ricorda anche lui nel video -.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

"Bisogna rimanere a casa adesso, specialmente per qualcuno come me che ha 72 anni. C'è il coprifuoco per gli over 65. Noi stiamo a casa e mangiamo qui. Sono con Whiskey e Lulu, a mangiare carote. Loro amano le carote. Niente più ristoranti, ok? Niente più assembramenti e uscite di gruppo. Dimenticatevi di queste cose" dice Arnold Schwarzenegger mentre coccola i suoi amici animali e offre loro carote "Noi rimaniamo a casa".

E se lo dicono Arnold, Whiskey e Lulu, chi siamo noi per contraddirli?