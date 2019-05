Arnold Schwarzenegger aiuta una donna di 102 anni ad evitare lo sfratto

Arnold Schwarzenegger ha annunciato che farà di tutto per evitare alla donna di 102 anni lo sfratto dalla casa in cui vive da 30 anni.

Arnold Schwarzenegger ha deciso di aiutare Thelma Smith una donna di 102 anni che ha ricevuto un'ingiunzione di sfratto e sarà costretta a lasciare la casa in cui vive da trent'anni entro il 30 giugno.

Thelma Smith, una donna californiana di 102 anni, residente a Ladera Heights nella contea di Los Angeles, dovrà abbandonare la casa in cui vive da circa trent'anni in quanto i proprietari hanno deciso di sfrattarla. La figlia della coppia infatti, da poco laureatasi in giurisprudenza "necessita dell'abitazione come suo principale luogo di abitazione" come si può leggere nel rapporto di notifica ricevuto dalla Smith.

La notizia dello sfratto dell'ultracentenaria ha provocato diverse reazioni negative in California e ha attirato l'attenzione di Arnold Schwarzenegger che ha fatto sapere attraverso un tweet di conoscere bene la donna "Thelma è una cara amica di lunga data" ha scritto la star aggiungendo "immaginare di fare una cosa del genere ad una donna di 102 anni che ha dato tutto per la comunità è una cosa crudele. Thelma ti contatterò per aiutarti. Proprietari avrete mie notizie".

Un portavoce di Schwarzenegger ha detto all'Associated Press che un membro dello staff dell'attore ha contattato la donna, una pensionata della Sugar Ray Robinson Youth Foundation, per trovare una soluzione.

Arnold Schwarzenegger durante un allenamento

Come riferisce il Los Angeles Times la legge per regolamentazione degli affitti in California consente ai proprietari di sfrattare legalmente gli inquilini per esigenze familiari, anche se viene lasciata una porta aperta agli inquilini meno abbienti. In alcune contee californiane è stata comunque emanata a dicembre una legge provvisoria per la regolamentazione degli affitti e secondo Larry Gross direttore esecutivo della Coalition for Economic Survival "essa viene usata dai proprietari per sfrattare i vecchi inquilini i cui fitti sono diventati poco remunerativi".

Thelma Smith ha perso gran parte della famiglia, compreso suo marito, ma siamo sicuri che con l'aiuto di Arnold Schwarzenegger la donna riuscirà a rimanere nella sua casa nella contea di Ladera Heights.