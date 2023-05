Armor Wars, Don Cheadle commenta il futuro di War Machine nel MCU

Armor Wars è passata dall'essere una serie tv di Disney+ a un film per il grande schermo, e ora Don Cheadle ci anticipa qualcosa sul futuro del suo personaggio, War Machine alias James "Rhodey" Rhodes nel MCU.

Da Secret Invasion a Armor Wars, sembra che i prossimi mesi ci regaleranno un discreto screen time per Rhodey, il personaggio del MCU interpretato da Don Cheadle, e finalmente scopriremo cosa gli è accaduto dopo gli eventi di Avengers: Endgame e The Falcon and The Winter Soldier (dove ha fatto un'ultima comparsata).

"L'aspetto più divertente di questi nuovi progetti è che continueremo ad esplorare Rhodey, e per certi versi, avremo modo di vedere per la prima volta ciò che lo motiva e lo rende quello che è" ha spiegato l'attore in una recente intervista, come riporta Comicbook.

Per far ciò, adesso, avremo addirittura una pellicola a lui dedicata, dopo che Armor Wars è passato dal format seriale a quello cinematografico: "Abbiamo presenti le sfide fisiche di Rhodey, ma non siamo mai andati molto a fondo per quanto riguarda quelle emotive e psicologiche [e ora lo faremo]" conclude.

Armor Wars, prossimamente in arrivo, sarà scritto da Yassir Lester, e si ispirerà all'omonima storia dei fumetti Marvel.