Armie Hammer è 'Kannibal Ken' in un video musicale di Georgina Leahy

Armie Hammer sembra stia iniziando a riavvicinarsi al mondo di Hollywood e il suo impegno più recente è stato un'apparizione nel video musicale della canzone Typical Squeeze dell'attrice e cantante Georgina Leahy.

L'attore è coinvolto in una sequenza ispirata al film Barbie, ricreando in modo originale il momento in cui Ken, interpretato da Ryan Gosling, appare a sorpresa alle spalle della protagonista mentre sta guidando.

L'apparizione di Hammer

Nel video del brano musicale che è stato condiviso online, Armie Hammer ha la parte di 'Kannibal Ken', come riportano i credits presenti su YouTube.

In Typical Squeeze si parla di una donna ribelle che non è come tutte le altre, sottolineando che 'tutti hanno un lato un po' selvaggio'.

Ecco il video:

L'attore, dopo le tante polemiche legate alle accuse che gli avevano rivolto alcune amanti ed ex fidanzate, ritornerà inoltre su un set cinematografico in occasione del western Frontier Crucible. Armie, recentemente, ha inoltre lanciato il suo podcast intitolato The Armie HammerTime Podcast. Annunciando il suo progetto, l'attore aveva spiegato: "Alcuni tra di voi lo ameranno e altri lo odieranno fottutamente. Sto iniziando un podcast. L'idea originale era una specie di concetto legato al fatto che nel corso della giornata ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non sai, quindi può insegnartela".

Armie Hammer: per il compleanno la madre gli ha regalato una vasectomia

Le polemiche legate ad Armie Hammer

Dal 2021 la star di Chiamami col tuo nome era distante dal mondo del cinema mentre cercava di affrontare le accuse di abusi e molestie, oltre alla diffusione di alcuni messaggi privati in cui aveva condiviso le sue fantasie sessuali che comprendevano anche frasi legate al cannibalismo.

Armie è stato successivamente in rehab e ha ammesso di aver pensato persino al suicidio.