Armie Hammer entra in rehab per risolvere i suoi problemi di droga, sesso e alcool

Dopo lo scandalo scoppiato a gennaio, Armie Hammer ha deciso di entrare in rehab per farsi aiutare a risolvere i suoi problemi di droga, sesso e alcool, cercando così di ristabilire un ordine nella sua vita privata e professionale.

Armie Hammer ha deciso di entrare in rehab per risolvere i suoi problemi di dipendenza da droga, sesso e alcool. L'attore è sotto i riflettori da mesi ormai, dopo le numerose accuse delle sue ex che lo dipingono come un maniaco, cannibale e violento..

Come confermato da Page Six, Armie Hammer ha deciso di farsi aiutare per i suoi disturbi legati alle dipendenze da alcol e droga e dal sesso, soprattutto dopo il lungo processo in cui è stato coinvolto dopo che una ragazza, Effie, lo ha accusato di gravi abusi e violenze. A quanto pare, la star di Hollywood ora è in cura in una clinica in Florida, come ha dichiarato una fonte a lui vicina al magazine Vanity Fair: "La nostra fonte ci ha detto che all'aeroporto lui era con la sua ex moglie, Elizabeth Chambers, e i loro due bambini. Si sono scambiati un sacco di abbracci e lui sembrava particolarmente emozionato. Armie Hammer ha contattato Chambers alla fine di maggio, chiedendo aiuto e dicendole che era pronto a farsi curare. Ha promesso di rimanere in rehab ad Orlando, tutto il tempo necessario per guarire."

Dopo mesi di processi, accuse provenienti anche da altre sue ex e la stampa che gli è stata addosso, Armie Hammer pare che stia percorrendo una strada tutta nuova, verso la guarigione da questi evidenti problemi psicologici che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Prima dello scandalo la moglie di Hammer, Elizabeth Chambers aveva chiesto il divorzio dall'attore e lui a sua volta aveva chiesto l'affidamento congiunto dei loro figli, Harper e Ford.

Le recenti controversie di cui è stato protagonista Hammer, hanno avuto delle conseguenze sulla sua carriera di attore. La star di Chiamami col tuo nome ha dovuto abbandonare numerosi progetti, tra cui Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, e anche la sua agenzia WME lo ha abbandonato. Non sarà facile per lui riprendersi la sua carriera, si spera almeno che possa riprendere in mano la propria vita.