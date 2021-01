Armie Hammer non reciterà nella serie The Offer, progetto sulla produzione del cult Il Padrino

L'attore Armie Hammer non farà più parte del cast della serie The Offer, il progetto dedicato alla produzione del cult Il Padrino.

Armie Hammer non sarà uno dei protagonisti della serie The Offer, il progetto che verrà prodotto per Paramount+ e che racconterà la realizzazione del cult Il Padrino.

A dicembre era stata annunciata la partecipazione dell'attore allo show, svelando inoltre che avrebbe interpretato il produttore Al Ruddy.

La serie The Offer sarà composta da dieci puntate che seguiranno il lavoro compiuto nel dietro le quinte del lungometraggio del 1972 destinato a diventare un vero e proprio cult cinematografico.

Armie Hammer ha ora dovuto abbandonare il progetto di cui sarebbe stato il protagonista e i produttori sono alla ricerca di un possibile sostituto. Il progetto vedrà coinvolto come sceneggiatore Michael Tokin, mentre nel team della produzione ci sono anche Ruddy, Nikki Toscano e Leslie Grief.

The Offer si basa sulle esperienze mai rivelate del produttore vincitore dell'Oscar Al Ruddy, vissute durante la realizzazione dell'iconico film del 1972 che Francis Coppola ha diretto e adattato con Mario Puzo dal romanzo bestseller. Nel cast ricordiamo Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire.

L'attore è da settimane al centro di una polemica scatenata online da alcuni presunti messaggi privati che avrebbe inviato alle sua amanti in cui svelava delle fantasie sessuali particolarmente dark e violente e in cui sosteneva persino di sentirsi un "cannibale".

I portavoce di Paramount e di Hammer non hanno commentato la notizia pubblicata da Variety che segue l'analoga uscita di scena dalla commedia Shotgun Wedding, di cui avrebbe dovuto essere la star accanto a Jennifer Lopez.