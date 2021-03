Armie Hammer esce dal cast di Billion Dollar Spy dopo le accuse di violenza sessuale

Il thriller Billion Dollar Spy non avrà più tra i suoi protagonisti Armie Hammer: dopo le accuse di stupro l'attore non reciterà nel film.

Armie Hammer ha perso un altro ruolo: l'attore non reciterà nel thriller Billion Dollar Spy, film che sarà diretto da Amma Asante.

Nel lungometraggio reciterà Mads Mikkelsen e la storia portata sul grande schermo è ambientata durante la Guerra Fredda.

Billion Dollar Spy è il terzo progetto che avrebbe dovuto avere nel proprio cast Armie Hammer che non lo vedrà più coinvolto dopo The Offer, che racconterà il making of del capolavoro Il Padrino, e la commedia romantica Shotgun Wedding con star Jennifer Lopez.

L'attore, dopo la pubblicazione di messaggi dal contenuto esplicito che avrebbe inviato alle sue amanti e svelerebbero le sue preferenze dal punto di vista sessuale senza filtrare anche dettagli violenti ed estremi, è attualmente accusato di aver violentato una donna chiamata Effie. Durante una conferenza stampa la giovane ha sostenuto di essere stata violentemente stuprata da Hammer nell'aprile 2017 e di essere stata inoltre picchiata e vittima di altri atti violenti senza il suo consenso. Gli avvocati dell'attore hanno respinto le accuse, tuttavia sul caso sta indagando la polizia di Los Angeles.

Armie Hammer avrebbe dovuto interpretare in Billion Dollar Spy una spia della CIA che stringe un legame con un ingegnere russo (Mikkelsen) mentre si trova a Mosca.