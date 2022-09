Armageddon Time: Anne Hathaway, Jeremy Strong e Anthony Hopkins sono una famiglia nel trailer

James Gray ripercorre la sua educazione in Armageddon Time, il suo nuovo film con Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins, Jaylin Webb e Banks Repeta. Ambientato nel 1980 nel Queens, New York, il trailer ripercorre l'adolescenza di un ragazzino fino al raggiungimento della maggiore età sullo sfondo dell'era di Ronald Reagan. Banks Repeta guida il film nei panni della versione romanzata di Gray, un ragazzo ebreo in età prepuberale di nome Paul Graff. Dopo essere stato sorpreso a uscire con uno studente nero più anziano, Johnny (Jaylin Webb), Graff viene mandato in una scuola privata a maggioranza bianca con legami con la famiglia Trump e una lunga eredità di razzismo.

Anne Hathaway e Jeremy Strong interpretano i genitori amorevoli di Paul, Esther e Irving, sottolineando il suo potenziale come immigrato di seconda generazione in America, determinati a farlo andare al college. Anthony Hopkins interpreta il nonno di Paul che dispensa costantemente incoraggiamenti a seguire i suoi sogni e fare la cosa giusta, incluso opporsi ai suoi compagni di classe razzisti.

Jessica Chastain interprete, a sorpresa, di Maryanne Trump in Armageddon Time

"Questo era un ruolo che mi spaventava molto, ma che al tempo stesso mi attraeva ed è quello che stavo cercando", ha dichiarato Jeremy Strong a IndieWire. "Quest'uomo sta cercando di fare il meglio che può come padre, e per molti versi non è attrezzato per farlo bene. Sta cercando di rafforzare i suoi figli e prepararli a un mondo ingiusto, in modo che possano sopravvivere in esso, e lo fa anche con modi sbagliati. Ma penso che ci sia molta tenerezza e amore, oltre alla crudeltà".