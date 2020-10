Arma Letale 4: stasera su Iris l'ultimo film della saga con Mel Gibson e Danny Glover

Stasera su Iris, alle 21:00, tornano i detective Riggs e Murtaugh in Arma Letale 4, ovvero quello che, fino a questo momento, è l'ultimo film della serie cinematografica action con protagonisti Mel Gibson e Danny Glover.

I detective Riggs (Mel Gibson), Murtaugh (Danny Glover) e Lorna Cole (Rene Russo), insieme al petulante e iperattivo Leo Getz (Joe Pesci) e alla giovane recluta Lee Butters (Chris Rock), tentano di chiarire una serie di eventi che coinvolgono un signore del crimine asiatico.

Ben presto, però, una normale indagine si trasforma in una missione mortale che ha come obiettivo la vendetta...

Ecco il promo del film in onda sulle reti Mediaset.

Arrivato nelle sale nel 1998, diretto dal solito Richard Donner, Arma Letale 4 era stato in effetti concepito per essere il capitolo finale della saga, come testimoniano anche le foto che scorrono durante i titoli di coda. Dal 2007 si rincorrono però voci su un sequel, fortemente voluto dal regista, rifiutato da Mel Gibson per anni. Fino ad arrivare al gennaio 2020, quando il produttore Dan Lin ha confermato che il progetto per Arma Letale 5 esiste, e ora, a quanto pare, avrebbe ottenuto anche la benedizione di Danny Glover e Mel Gibson.