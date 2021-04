Arlington Road: il film diventerà una serie grazie a Paramount+

Un altro progetto cinematografico si appresta a ricevere un trattamento seriale. Arlington Road - L'inganno, infatti, darà vita a una serie tv grazie a Paramount+. Un progetto che fa parte di una rosa di reboot pensati per il piccolo schermo.

Jeff Bridges in una scena di Arlington Road

Ventidue anni dopo essere stato distribuito al cinema, Arlington Road - L'inganno si trasformerà in una serie prodotta da Paramount+. Secondo quanto riportato da Deadline, Mark Pellington si occuperà della regia e della produzione esecutiva. Il film fa parte di quel novero di progetti cinematografici quali Attrazione fatale, Flashdance, Grease e Love Story che si apprestano a essere trasformati in serie. Lo show è ancora in preproduzione e sarà scritto da Seth Fisher, che si occuperà anche della produzione esecutiva. Al momento, Fisher si sta occupando anche di The Winds of War.

Nel 1999 Mark Pellington ha diretto Arlington Road a partire da una sceneggiatura di Ehren Kruger, che ha vinto il Nicholl Fellowship dell'Academy. Interpretato da Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack e Hope Davis, il film racconta la storia di un professore universitario convinto che i suoi vicini siano terroristi.

Paramount+ si occupa dello streaming di contenuti originali e provenienti da network quali MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network e Nickelodeon. Al momento del suo lancio lo scorso mese, la compagnia ha rivelato alcune delle nuove serie originali di cui curerà la produzione: Lioness sarà uno spy-drama creato da Taylor Sheridan; The Offer sarà incentrato sul making-of de Il padrino; infine, la compagnia si occuperà del reboot di iCarly.