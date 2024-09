Ari-Cassamortari: il trailer della commedia Prime Video di Claudio Amendola

Torna la scatenata famiglia Pasti, i fratelli cassamortari pieni di nevrosi e idiosincrasie. Dopo il successo del primo capitolo, Ari-Cassamortari, diretto ancora una volta da Claudio Amendola, torna a raccontare le vicende della famiglia che gestisce un'impresa di pompe funebri e tutto ciò che ruota loro attorno, come mostra il trailer che anticipa l'uscita in streaming su Prime Video il 23 settembre.

Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone e Alessandro Sperduti tornano a interpretare i fratelli Pasti con in più una new entry in famiglia, interpretata da una spumeggiante Silvia D'Amico. Ma nel trailer facciamo la conoscenza anche di una curiosa professionista del sesso virtuale che ha il volto di Caterina Guzzanti a cui sono particolarmente interessati due eccentrici personaggi interpretati da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Insomma... le sorprese nel sequel diretto ancora una volta da Claudio Amendola non mancano a quanto pare.

I cassamortari: Claudio Amendola, Piero Pelù, Massimo Ghini e un cast di "becchini" per ridere della morte

La sinossi

Per fare il punto di dove eravamo rimasti, potete leggere la nostra recensione de I cassamortari. Nel seguito i quattro fratelli Pasti, a cui si aggiunge una stralunata sorellastra "a sorpresa", sono stati candidati al premio più ambito da tutti i cassamortari d'Italia, il Vespillone D'oro, ma il loro sogno di gloria s'infrange quando vengono esclusi dalla cerimonia per via dell'enorme debito causato dal fratello più piccolo, raggirato da un'astuta cam girl. All'inaspettata morte della ragazza, i Pasti conosceranno una realtà ben più inquietante, rivelando dei segreti che rischiano di mettere in crisi le fondamenta stesse della famiglia. Saranno disposti proprio a tutto pur di mettere le mani sull'agognato premio?