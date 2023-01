Are You There God? It’s Me, Margaret: le difficoltà della pubertà nel trailer del film con Rachel McAdams

Are You There God? It's Me, Margaret, il film con Rachel McAdams, Kathy Bates e Abby Ryder Fortson, ha ora un primo trailer che regala qualche anticipazione.

Are You There God? It's Me, Margaret, il film di Kelly Fremon Craig tratto dal romanzo di Judy Blume, ha ora un nuovo trailer che regala agli spettatori delle anticipazioni sulla storia che verrà proposta.

Nel suo cast troviamo Rachel McAdams, Kathy Bates e Abby Ryder Fortson.

Al centro di Are You There God? It's Me, Margaret abbiamo il personaggio di Margaret (Abby Ryder Fortson), una bambina di 11 anni la cui vita viene sconvolta dopo che la sua famiglia si trasferisce da New York alla periferia del New Jersey. Qui dovrà costruirsi una nuova quotidianità fatti di amici, scuola e amore in un periodo molto delicato della sua crescita. Rachel McAdams e Benny Safdie , invece, sono i suoi genitori, e Kathy Bates è la nonna che vive ancora a Manhattan.

In base a quanto riportato da People, sembra che l'autrice originale del libro fosse sul set durante le riprese: "Guardarla mentre vedeva il suo libro prendere vita e farne parte è stato così surreale", ha detto Rachel McAdams alla nota rivista. "È una donna così adorabile e mi sono sentita onorata di far parte del progetto proprio per questo motivo. Il mio obiettivo era quello di comportarmi bene con lei e darle la miglior Barb che possibile".

Secondo IndieWire, inoltre, è stata l'autrice stessa di Are You There God? It's Me, Margaret a contattare la regista per lasciarle i diritti per una possibile trasposizione. La pellicola verrà presentata in anteprima a partire dal 28 aprile.