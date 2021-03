Kathy Bates nel cast di Are You There God? It's Me, Margaret

Kathy Bates affiancherà Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson nel coming of age al femminile Are You There God? It's Me, Margaret.

Il premio Oscar Kathy Bates affiancherà Abby Ryder Fortson e Rachel McAdams nel film Lionsgate Are You There God? It's Me, Margaret, adattamento del romanzo omonimo di Judy Blume scritto e diretto da Kelly Fremon Craig.

Richard Jewell: una scena del film con Kathy Bates

Il libro Are You There God? It's Me, Margaret è stato pubblicato negli anni '70 e l'autrice ha rifiutato per molti anni che venissero realizzati degli adattamenti delle sue opere, tuttavia il nuovo progetto prodotto da Lionsgate ha ottenuto il via libera.

Nel film, Abby Ryder Fortson avrà la parte di Margaret Simon, una ragazzina che sta per affrontare la pubertà e va alla ricerca nell'universo delle risposte di cui ha bisogno. Rachel McAdams avrà la parte di Barbara, sua madre, mentre Kathy Bates sarà la nonna, Sylvia.

Le riprese di Are You There God? It's Me, Margaret prenderanno il via ad aprile.

La regista Kelly Fremon Craig ha dichiarato: "Kathy Bates ci ha donato tanti personaggi memorabili. Sia che si tratti di commedia o dramma, lei ci cattura sullo schermo. Non vedo l'ora di poter impiegare il suo straordinario talento per questo film a cui tengo così tanto."

