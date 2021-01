Arctic: Mads Mikkelsen e quel dettaglio che richiama Hannibal

In una scena di Arctic è presente una foto di Mads Mikkelsen che, su ammissione del regista del film, è un omaggio diretto a Hannibal.

In una scena di Arctic è presente un dettaglio relativo a Mads Mikkelsen che è in realtà un riferimento diretto alla serie televisiva Hannibal. Il regista, Joe Penna, uno youtuber noto come MysteryGuitarMan, è un fan sfegatato della serie e ha deciso di omaggiarla nel suo primo lungometraggio.

Arctic: Mads Mikkelsen in una scena del film

La foto del documento di identità di Overgard, protagonista della pellicola, mostra un Mads Mikkelsen estremamente giovane: la foto è la stessa usata nel programma televisivo Hannibal per mostrare Hannibal Lecter da adolescente.

David Ehrlich di Indiewire lo ha definito "uno dei migliori film mai realizzati su un uomo bloccato nella natura selvaggia", aggiungendo che "Mads Mikkelsen non ha bisogno di alcun dialogo per offrire la migliore interpretazione della sua carriera".

Arctic: Mads Mikkelsen con il regista Joe Penna sul set del film

Il film detiene un punteggio di approvazione del 90% sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, basato su 143 recensioni con una valutazione media di 7,15 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Arctic dimostra che un buon thriller di sopravvivenza non ha bisogno di molto in termini di dialogo per cavarsela, specialmente quando Mads Mikkelsen è quello che sopravvive".